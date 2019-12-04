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Bitlis'te kilolarından kurtulan kadınlar yarıştı

Bitlis'te spor yaparak kilolarından kurtulan kadınlar, hızlı yürüme yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

04.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:52Bitlis'te kilolarından kurtulan kadınlar yarıştı
'te yaparak kilolarından kurtulan kadınlar, hızlı yürüme yarışmasında kıyasıya mücadele etti.
Belediyenin Kadın Toplum Merkezi'ne giden kadınlar, burada hem meslek edindirme kurslarında eğitim aldı hem de spor yaparak zayıfladı.
Spor eğitmeni ve diyetisyen eşliğinde sağlıklı şekilde kilo veren kadınlar, 8 Ağustos Stadı'nda düzenlenen hızlı yürüme yarışmasına katıldı.
Stattaki 1 kilometrelik parkurda yarışan kadınlar, birinci olabilmek için ter döktü.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yarışmada dereceye giren kadınları kutlayarak ödüllerini verdi.
"Amacımız obeziteyle mücadele etmek"
Kadınların 6 yıldır merkezde spor yaptığını belirten eğitmen Aysun Kurtkan, eskiden tütün fabrikası olarak kullanılan binanın tadilattan geçirilerek kadınların hizmetine sunulduğunu söyledi.
Amaçlarının sportif etkinliklerle obeziteyle mücadele etmek olduğunu dile getiren Kurtkan, şöyle konuştu:
"Sağlıklı yaşam için spor diyerek 6 yıldır spor yapan kadınların bazıları 120 kilodan 50 kiloya kadar düştü. Bazıları da 15 ila 30 kilo arasında verdi. Bizim için önemli olan kadıların bu kadar spor yapmasıdır. Obeziteyle mücadele ediyoruz. Kadınları bilinçlendiriyoruz. Kadın bilinçlendiğinde evin tüm fertleri bilinçlenmiş oluyor."

Diyetisyen, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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