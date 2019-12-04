Haberler » Güncel » Bitlis'te kilolarından kurtulan kadınlar yarıştı - Haber

Bitlis'te kilolarından kurtulan kadınlar yarıştı

Bitlis'te spor yaparak kilolarından kurtulan kadınlar, hızlı yürüme yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

04.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:01
'te yaparak kilolarından kurtulan kadınlar, hızlı yürüme yarışmasında kıyasıya mücadele etti.
Belediyenin Kadın Toplum Merkezi'ne giden kadınlar, burada hem meslek edindirme kurslarında eğitim aldı hem de spor yaparak zayıfladı.
Spor eğitmeni ve diyetisyen eşliğinde sağlıklı şekilde kilo veren kadınlar, 8 Ağustos Stadı'nda düzenlenen hızlı yürüme yarışmasına katıldı.
Stattaki 1 kilometrelik parkurda yarışan kadınlar, birinci olabilmek için ter döktü.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yarışmada dereceye giren kadınları kutlayarak ödüllerini verdi.
"Amacımız obeziteyle mücadele etmek"
Kadınların 6 yıldır merkezde spor yaptığını belirten eğitmen Aysun Kurtkan, eskiden tütün fabrikası olarak kullanılan binanın tadilattan geçirilerek kadınların hizmetine sunulduğunu söyledi.
Amaçlarının sportif etkinliklerle obeziteyle mücadele etmek olduğunu dile getiren Kurtkan, şöyle konuştu:
"Sağlıklı yaşam için spor diyerek 6 yıldır spor yapan kadınların bazıları 120 kilodan 50 kiloya kadar düştü. Bazıları da 15 ila 30 kilo arasında verdi. Bizim için önemli olan kadıların bu kadar spor yapmasıdır. Obeziteyle mücadele ediyoruz. Kadınları bilinçlendiriyoruz. Kadın bilinçlendiğinde evin tüm fertleri bilinçlenmiş oluyor."
Bitlis'te kilolarından kurtulan kadınlar yarıştı

Diyetisyen, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34 Polis eşleri ve çocuklarından sokak hayvanlarına mama kampanyası - Haber
17:34 İmranlı'da kar yağışı etkili oldu - Haber
17:34 Zonguldak'tan kısa kısa - Haber
17:34 OMÜ'de "İlmek ilmek tecrübe" söyleşisi düzenlendi - Haber
17:27 Başkan Beyoğlu'ndan, Mevlana Halit Mahallesine çıkarma - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
17:00 Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti!
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:37:32