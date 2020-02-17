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Bitlis'te kış

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

17.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:02
, , ve 'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Ümit Kurtkan, kentte etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunun kapandığını söyledi.
Kurtkan, köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yürütürken, Bitlis-Tatvan kara yolunda, olumsuz hava ve sis nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Ahlat ilçesinde de güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Esnaf Suat Akarsu, aşırı soğuklar nedeniyle çetin bir kış geçirdiklerini söyledi.
Bitlis'te kış

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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: Bitlis'te kış


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