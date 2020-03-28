Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası

Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezasıBİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve 'Evde kal' kurallara uymayanlara idari para cezası verildi.

28.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:37
Bitlis 'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve 'Evde kal' kurallara uymayanlara idari para cezası verildi.
Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Yasaklara uymayan 9 vatandaş ile 5 halk otobüsü sürücüsüne ceza uygulandı. 9 vatandaşa toplamda 3 bin 555 TL, 5 sürücüye ise 1960 TL para cezası uygulanmıştır. İlçemizde koronavirüse karşı polis ekiplerimizin denetimleri devam ediyor denildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bitlis’te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel

Haberin Videosu :

Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

21:52: Erzincan ve Iğdır'da "İl Pandemi Kurulu Toplantısı" yapıldı - Haber 21:50: -Çin'in Wuhan Kentinde Halk İsyan Çıkardı, Polise Saldırdı - Haber 21:50: ESENLER'DE ÇEKİCİ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI - Haber 21:50: İstanbul Valisi Yerlikaya, şehirlerarası ulaşımla ilgili açıklama - Haber 21:50: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi - Haber 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber