Bitlis'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 4 iş yeri mühürlendi.
07.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:14
Tatvan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında zabıta ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan denetimlerde kapalı olması gerektiği halde açık olduğu tespit edilen 4 iş yeri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir. Bugüne kadar tedbirlere uymayan kişiler hakkında da Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulanmıştır."
Kaynak: AA