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Bitlis'te köy çocuklarına 'verem' anlatıldı

Bitlis'te köy çocuklarına 'Verem' anlatıldıBİTLİS İl Sağlık Müdürlüğü ve Verem Savaş Dispanserliği tarafından köy çocuklarına verem hastalığı hakkında bilgi veriliyor.

07.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:39
'te köy çocuklarına 'Verem' anlatıldı
BİTLİS İl Sağlık Müdürlüğü ve Verem Savaş Dispanserliği tarafından köy çocuklarına verem hastalığı hakkında bilgi veriliyor.
Bitlis'te 'Verem Eğitim ve Propaganda Haftası' nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü İlkokulu'na gelen Verem Savaş Dispanserliği'nde görevli Dr. Elif Ergün, köy çocuklarına verem hastalığı ve alınması gereken tedbirleri anlattı. Dr. Ergün, verem hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu kapsamda okullara, halk eğitim merkezlerine, cezaevleri ve sağlık kuruluşlarına gidiyoruz ve şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiye ulaştık. Bilgilendirmelerimizde kısaca 'verem hastası nedir, tedavi süreçleri nelerdir' diye bilgiler aktarıyoruz. Ayrıca tedavi olunduğu sürede korkulacak bir hastalık olmadığını da aktardık. Bu hastalıkla ilgili ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Veremle ilgili şüpheli gördüğümüz bölgelerde taramalar yapıyoruz. Verem hastası olan kişilerin yakınlarını çağırıp ücretsiz olarak taramalar uygulayıp, koruyucu tedaviler veriyoruz. Talep eden isteyen herkese de veremle ilgili taramalarımızı yapıyoruz. Verem hastalığına yakalanan bir kişi korkmamalıdır. Çünkü bu hastalığın günümüzdeki ilaçlarla tedavisi hemen hemen yüzde yüz mümkündür" dedi.
Bitlis'te köy çocuklarına 'verem' anlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


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