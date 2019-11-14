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Bitlis'te köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar

Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde bir araya gelen gönüllü gençler, topladıkları giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıttı.

14.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:20Bitlis'te köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar
'in ve ilçelerinde bir araya gelen gönüllü gençler, topladıkları giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıttı.
Bir yıl önce bir araya gelen ve sayıları 30'a oluşan grup üyeleri, kendi harçlıklarıyla aldıkları ve hayırseverlerden topladıkları yardımları Gökay Köyünde çocuklara ulaştırdı.
Grup üyelerinden Orhan Üste, çocukları sevindirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.
Çocuklara yardımcı olabilmek için köyleri gezdiklerini belirten Üste,"Herkes kendince bir şeyler topluyor ve bunları çocuklara ulaştırıyoruz. Amacımızı çocuklarımızı mutlu etmek. Duyarlı arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz." dedi.

Bitlis, Tatvan, Hizan, Güncel

Kaynak: AA

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