Bitlis'te köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Bitlis kırsalına düzenlenen operasyonda köy yoluna tuzaklanmış 30 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütüyle mücadele kapsamında dün 'Şehit GK Muhsin Apak 2019-100 Operasyon'u başlattı. Operasyonda arazide yapılan arama tarama çalışmaları sırasında köy yoluna gömülü, plastik kova içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve motorin ile de güçlendirilmiş, uzaktan telsiz komutalı 30 kilo el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı savcının talimatıyla gerekli incelemenin ardından yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.