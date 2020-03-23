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Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulunduBİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

23.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:54
Bitlis 'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu
BİTLİS'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında, terör örgütü PKK tarafından teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerİ, PKK'lılar tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 15 Mart günü 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında dün kırsal bölgede yapılan arazi arama-tarama çalışmasında, teneke ve plastik bidon içinde, köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edild. Bölgedeki operasyon sürüyor. Bitlis’te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu

Kaynak: DHA

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Bitlis'te köy yoluna tuzaklanmış 60 kilo EYP bulundu
Etiketler : Bitlis, PKK, Güncel

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