Bitlis'te lapa lapa kar yağışı
Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
29.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:17
Bitlis 'te günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Nisan ayına sayılı günler kala Bitlis'te yağan lapa lapa kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Günlerdir Bitlis'te yağan yağmur, akşama doğru yerini kar yağışına bırakırken, çok az sayıda sokakta bulunan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Baharı beklerken lapa lapa karla karşılaşan Bitlisliler, korona virüs nedeniyle kar yağışını evlerinin camından izlediler. - BİTLİS
Nisan ayına sayılı günler kala Bitlis'te yağan lapa lapa kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Günlerdir Bitlis'te yağan yağmur, akşama doğru yerini kar yağışına bırakırken, çok az sayıda sokakta bulunan vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Baharı beklerken lapa lapa karla karşılaşan Bitlisliler, korona virüs nedeniyle kar yağışını evlerinin camından izlediler. - BİTLİS
Kaynak: İHA