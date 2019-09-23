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Bitlis'te maganda kurşunuyla 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki düğünde maganda kurşunuyla 3 kişi yaralandı.

23.09.2019 12:20Bitlis'te maganda kurşunuyla 3 kişi yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki düğünde maganda kurşunuyla 3 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki düğünde şüpheli C.G'nin havaya ateş etmek isterken çevresindeki 3 kişiyi yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ahlat Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Eylül'de Ahlat'ta bir düğünde meydana gelen 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, taksirle yaralama' olayında havaya ateş etmek isterken 3 kişiyi çeşitli yerlerinden tabanca ile yaralayan C.G isimli şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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