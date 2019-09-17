Haberler » Güncel » Haber

Bitlis'te merdiven yenileme çalışmaları

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle, cadde ve sokaklardaki merdivenleri yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

17.09.2019 15:16Bitlis'te merdiven yenileme çalışmaları
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle, cadde ve sokaklardaki merdivenleri yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, 8 Ağustos Mahallesi sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıran merdivenlerin basamaklarının zamanla tahrip olmasından dolayı yenileme çalışmaları başlatıldığı belirtildi.
Çalışmalar kapsamında mevcut merdivenin basamaklarının söküldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Zemin düzenlemesinin ardından beton dökülerek merdiveni yeniledik. Vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilmeleri için merdivenleri daha güvenli hale getirdik."
Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a ve çalışanlara teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:50 Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
20:48 Kayalıklarda 6 gün mahsur kalan keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
20:46 Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü Iğdır'da kutlandı
20:45 Muratpaşa Belediyespor'a Yunanistan'daki ırkçı saldırı
20:45 Bakan Selçuk Van'dan ayrıldı
20:44 Mansur Yavaş talimat verdi Atatürk Orman Çiftliği kurtuldu
20:43 Bodrum'da, ormanda kaybolan ingiliz turist otelde bulundu (2)