Bitlis
'te Mevlit Kandili coşkusu
BİTLİS - Bitlis'te Mevlid Kandili
dolayısıyla hemen hemen bütün camilerde program düzenlendi. Bitlis'te Yeni Camii
'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken camiye getirilen Sakal-ı Şerif ise vatandaşlarda yoğun ilgi gördü.Akşam ezanından itibaren camilere akın eden vatandaşlar camilerde namaz kılarken yatsı namazının ardından ise mevlit okutuldu.Camiye getirilen Sakal-ı Şerif önce bayanların olduğu bölüme daha sonra ise erkeklerin olduğu bölüme getirildi.Mevlid sonunda ise vatandaşlara mevlid veren hayırseverler tarafından şeker, tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.
Mevlid Kandili,Bitlis
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:47