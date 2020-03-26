Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bitlis'te minibüste uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada, 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

26.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:55
Bitlis'te minibüste uyuşturucu ele geçirildi
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada, 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişinde yol kontrolü yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurararak, arama yaptı. Minibüste yapılan aramada 1 kilo 19 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan Ş.K., A.K. ve İ.İ. göz altına alındı.


- Bitlis

Kaynak: DHA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te minibüste uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: Kastamonu'ya dışarıdan gelen kişiler 15 gün otellerde konaklatılacak - Haber 15:23: Sarıkamış martta beyaza büründü - Haber 15:22: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber 15:22: Marmara Bölgesi, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek - Haber 15:22: Canik'ten çalışanlarına korona izni - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber