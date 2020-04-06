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Bitlis'te mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

06.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:10
Bitlis'te mühimmat ele geçirildi
Bitlis 'te güvenlik güçlerince yürütülen terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis merkez ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 8 Mart 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu başlatılmıştı. Operasyon kapsamında; 5 Nisan 2020 günü 2 adet sığınakta toprağa gömülü 3 adet jelikan bidon içerisinde 1 adet Zağros keskin nişancı silahı, 6 adet Zağros keskin nişancı silahı mühimmatı, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet RPG-7 roket atar, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 1 adet RPG-7 airbust tipi anti personel roketatar mühimmatı, 48 adet M-16 silahı mühimmatı, 1 adet bakım kiti, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet sekizli pil bloğu, 1 adet uyku tulumu, 4 adet sırt çantası, 2 çift ayakkabı, 4 adet kitap, 2 adet gaz ocağı, 2 adet el testeresi, 4 adet kazma, 3 adet not defteri, 8 adet kaya çivisi, 1 adet top ip ve 1 adet kürek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
(Vahit Olcay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis, Güncel
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