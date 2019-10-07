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Bitlis'te 'nar' üreticisinin yüzünü güldürdü

Bitlis'te 'nar' üreticisinin yüzünü güldürdüBitlis'te merkeze bağlı köylerde nar üretimi yapanlar, verimden memnun olduklarını belirtti.

07.10.2019 12:07
Bitlis'te 'nar' üreticisinin yüzünü güldürdü
Bitlis'te merkeze bağlı köylerde nar üretimi yapanlar, verimden memnun olduklarını belirtti.
Bitlis merkeze bağlı Alaniçi ve çevresindeki 7 köyde nar üretimi yaparak geçimlerini sağlayan çiftçiler, bu yıl ki verimin iyi olduğunu söyledi. Geçen yıl istedikleri verimi alamayan köylüler, bu yıl beklentilerinin üzerinde verim aldıklarını belirtti. Çiftçi Ecevit Erken, bahçelerinde 4 çeşit nar üretimi yaptıklarını, bu yıl 700 bin ton ürün beklediklerini söyledi. Bekledikleri gelirin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu anlatan Erken, Köyümüzde 35 hane var. Tamamına yakını nar üretimi yapıyor. Nar 4 liradan alıcı buluyor. Genellikle yol kenarlarında kurduğumuz tezgahlar ile çevre illere satıyoruz. Nar, köye yıllık 2 milyon TL getiri sağlıyor dedi.
Bitlis'te 'nar' üreticisinin yüzünü güldürdü

Bitlis, Nar, Güncel

Kaynak: DHA

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