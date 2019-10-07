Haberler » Güncel » Haber

Bitlis'te 'nar' üreticisinin yüzünü güldürdü

BİTLİS'te merkeze bağlı köylerde nar üretimi yapanlar verimden memnun olduklarını belirtti.

07.10.2019 12:11Bitlis'te 'nar' üreticisinin yüzünü güldürdü
BİTLİS'te merkeze bağlı köylerde nar üretimi yapanlar verimden memnun olduklarını belirtti.
Bitlis merkeze bağlı Alaniçi ve çevresindeki 7 köyde nar üretimi yaparak geçimlerini sağlayan çiftçiler, bu yılki verimin iyi olduğunu söyledi. Geçen yıl istedikleri verimi alamayan köylüler, bu yıl beklentilerinin üzerinde verim aldıklarını belirtti. Çiftçi Ecevit Erken, bahçelerinde 4 çeşit nar üretimi yaptıklarını, bu yıl 700 bin ton ürün beklediklerini söyledi. Bekledikleri gelirin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu anlatan Erken, "Köyümüzde 35 hane var. Tamamına yakını nar üretimi yapıyor. Nar 4 liradan alıcı buluyor. Genellikle yol kenarlarında kurduğumuz tezgahlar ile çevre illere satıyoruz. Nar, köye yıllık 2 milyon TL getiri sağlıyor"dedi.


- Bitlis

Bitlis, Nar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18 Sakarya'da tırın otobüs durağına çarptığı kaza
18:18 Ölen at yol ortasında sahipsiz kaldı
18:18 Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
18:16 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
18:15 Avcılar'da deprem sonrası bir bina daha mühürlendi
18:15 Şanlıurfa'da 15 gün boyunca gösteri, toplantı yürüyüşleri yasaklandı
18:13 Vali Yavuz, Tunceli'den çocukları ağırladı