Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek
BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturdukları stantta, kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.
08.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:23
BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturdukları stantta, kadınlara çiçek ve broşür dağıttı.
Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kentteki alışveriş merkezinde stant oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polisleri, kadınlara günün anısına çiçek ve uyuşturucu ile mücadeleyi anlatan broşürler dağıttı. Kadınlar, çiçek ve broşürleri alırken, polislere teşekkür etti.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Bitlis'te narkotik polisinden kadınlara çiçek
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel
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