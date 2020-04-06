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Bitlis'te öğrencilerden videolu "Evde kal" çağrısı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, İstasyon İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları video ile "Evde kal" çağrısı yaptı.

06.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:26
Bitlis'te öğrencilerden videolu
Bitlis 'in Tatvan ilçesindeki, İstasyon İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları video ile "Evde kal" çağrısı yaptı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan tüm dünyaya yayılan yeni tip koronvairüs salgınına karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması yönündeki çağrılar sürüyor.
Tatvan'da da İstasyon İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Elif Büyükdere'nin desteğiyle video hazırlayarak "Evde Kal Türkiyem" çağrısında bulundu.
Okul Müdürü Kemal Sönmez, yaptığı açıklamada, virüsün tüm dünyada etkili olduğunu ve bu salgından korunmaya katkı sağlamak amacıyla öğrencilerin öğretmenleri öncülüğünde vido hazırladığını söyledi.
Vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulunmayı amaçladıklarını anlatan Sönmez, "Virüsün daha fazla insana bulaşmaması için öğrencilerimiz bu video aracılığıyla evde kalınması konusunda çağrılarda bulunuyor. Bu tehlikeli virüsün, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyayı terk etmesini diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Tatvan, Bitlis, Güncel
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