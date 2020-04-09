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Bitlis'te öğretmenin ürettiği siperlikler sağlık çalışanlarına hediye edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulunda görevli Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Demiroğlu'nun, 3D yazıcıyla ürettiği yüz koruyucu siperlikler, sağlık çalışanlarına hediye edildi.

09.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:42
Bitlis'te öğretmenin ürettiği siperlikler sağlık çalışanlarına hediye edildi
Bitlis 'in Ahlat ilçesinde Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulunda görevli Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hasan Demiroğlu'nun, 3D yazıcıyla ürettiği yüz koruyucu siperlikler, sağlık çalışanlarına hediye edildi.
Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Demiroğlu, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi ile İlçe Sağlık Müdürü Dr. Feridun İbrahim'i ziyaret ederek üretilen yüz koruyucu siperlikleri teslim etti.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Feridun İbrahim, yaptığı konuşmada, yüz koruyucu siperli maskelerin Kovid-19 için korunmada en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, milli eğitim camiasına teşekkür etti.
Özden de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla çalışmanın yapıldığını belirtti.
20 yüz koruyucu maskeyi sağlık çalışanlarına teslim ettiklerini ifade eden Özden, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Ahlat, Güncel
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