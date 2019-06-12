Bitlis'te öğretmenlere kurtarma eğitimi verildi

Bitlis
'te gönüllü AFAD
temsilcisi öğretmenlere, uygulamalı arama kurtarma eğitimi verildi.
İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Her Okulda Bir Öğretmen Gönüllü AFAD Temsilcisi Oluyor" protokolü kapsamında Bitlis'teki farklı okullarda görevli 25 öğretmene eğitim verildi.
Yaklaşık 3 gün süren temel afet bilinci eğitiminin ardından Yalnızçamlar köyünde uygulamalı arama kurtarma tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta öğretmenler, inşaat yığınları arasına yerleştirilen mankeni kurtararak ekiplere teslim etti.
AFAD İl Müdürü Ali Fuat Balkan, gazetecileri yaptığı açıklamada, farklı okullardan seçilen öğretmelerin eğitimlerinin ardından gönüllü AFAD temsilcisi olacaklarını söyledi.
İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında 2018 yılında Afet ve Acil Durum Hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandığını anımsatan Balkan, şöyle konuştu:
"Bu protokol ile Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye
genelinde öğretmenlere yönelik temel afet bilinci eğitimi veriyor. Bitlis'te Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeşitli okullarda görev yapan yaklaşık 25 öğretmenimize 3 gün boyunca başta temel afet eğitimleri bilinci olmak üzere depremler ve diğer afetler üzerinde çeşitli eğitimler verdik. 3 gün süren bu eğitimlerin sonunda enkazda hafif arama kurtarma eğitimi de verildi."
Eğitimlere katılan öğretmenlere teşekkür eden Balkan, "Özellikle depremlerde AFAD'a destek olarak öğretmenlerimize hafif arama kurtarma faaliyetlerinde eğitmeye çalıştık. Burada eğitim alan öğretmenlerimiz kendi okullarında sorumlu oldukları için okullarında afet konusunda öğretmen ve öğrencileri eğiteceklerdir. Orada gerekli çalışmaları yürüteceklerdir. AFAD adına onlar söz sahibidir diyebiliriz. Her okulda bir AFAD temsilcisi gönüllü öğretmenimiz olacak diyebiliriz." diye konuştu.
Kaynak: AAAFAD
, Bitlis
, Güncel