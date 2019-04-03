Bitlis'te Öğretmenlere Seminer

Kaynak: AA

Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş, Ahlat ilçesinde görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik eğitim semineri verdi.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Öğretmen Gelişim Programı" kapsamında seminer düzenlendi.Ahlat Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerde Kuldaş, ülkenin din eğitimine, ilmine, tarihi ve kültürel mirasına katkıda bulunan bilim insanlarının ve öncü şahsiyetlerin hayatlarıyla ilgili bilgiler aktardı.Din eğitimcisinin sahip olması gereken özellikleri sıralayan Kuldaş, "Bir din eğitimcisi başta adanmışlık ruhuna sahip olmak üzere sürekli kendisini yenileyen, dünya dillerini konuşabilen, mazeret tanımayan, öğrencisiyle iletişimi kesmeyen, eğitimde aidiyet duygusu taşıyan, ihlas ve samimiyet sahibi bir öğretmen olma bilinciyle hareket etmelidir." dedi.Program sonunda Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Kuldaş'a tablo hediye etti.