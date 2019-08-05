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Bitlis'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

BİTLİS'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan 2 kişi, AFAD ekibi tarafından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

05.08.2019 12:58 Bitlis'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
BİTLİS'te sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan 2 kişi, AFAD ekibi tarafından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Bitlis- Diyarbakır Karayolu'ndaki Buzlupınar mevkiinde maydana geldi. Şevket Kılınç yönetimindeki 06 BU 2869 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde sıkışan sürücü Şevket Kılınç ile yanında bulunan Mustafa Diyarbakırlıoğlu, ihbar üzerine gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı. 2 yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Bitlis, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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