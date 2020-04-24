Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralıBİTLİS'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

24.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:04
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı
BİTLİS'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Çitliyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplayan köylüleri taşıyan traktör, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken bazı kişiler araca bağlı dorsenin altında kalarak ezildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 kişi ambulanslar ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere gönderildi. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bitlis’te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bitlis, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca’ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var Haberler
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Haberler››Güncel››Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:52: ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Haber 01:42: Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ramazan ayı mesajı - Haber 01:38: Erzurum'da Mehmetçik İstiklal Marşı'nı vatandaşlarla okudu - Haber 01:37: Soma'da 23 Nisan Coşkusu - Haber 01:35: SANCAKTEPE'DE ACİL TIP KİLİNİĞİ ÇALIŞANLARI İSTİKLAL MARŞI OKUDU - Haber 00:37: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 18:14: CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler