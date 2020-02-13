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Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:03Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
'in ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan Tatvan'da 12 Şubat'ta 4 şüphelinin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, zanlıların gözaltına alındığı bildirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

Bitlis, Tatvan, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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