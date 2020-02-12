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Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

BİTLİS'te PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:18Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

BİTLİS'te PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkez, Ahlat ve Tatvan ilçeleri ile Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 'PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası' yaptığı tespit edilen Bitlis HDP İl Başkanı R.D., Hizan İlçesi Yolalan Beldesi HDP Eski Eşbaşkanı H.B. ile N.T., R.G., N.P. ve E.O., yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 24 adet kaleşnikof fişeği, 1 Baretta marka ruhsatsız tabanca, 16 tabanca fişeği, 1 adet F serisi 1 dolar, ögütsel döküman/kitaplar ve dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.



Halkların Demokratik Partisi, Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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