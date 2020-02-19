Haberler » Güncel » Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - Haber

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

19.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:14Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02" adı verilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.
Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.

Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 20:30:34