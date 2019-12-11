Haberler » Güncel » Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi - Haber

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 30 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

11.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:20Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi
'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 30 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
10 'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-100 Operasyonu" başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Operasyonda, köy yoluna gömülü vaziyette, plastik kova içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş, uzaktan telsiz komutalı 30 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

Bitlis, Aralık, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Su seviyesi düştü, baraj altında kalan yapılar ortaya çıktı (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) - Haber
13:02 Esenyurt'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Haber
13:02 Türkiye'de cinayet vakaları azaldı - Haber
13:02 Burdur'da masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haber
13:02 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Denizli'de incelemelerde bulundu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 13:11:32