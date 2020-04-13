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Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş el bombası bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş el bombası ve içeriği tespit edilemeyen bir litre sıvı ele geçirildi.

13.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:44
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş el bombası bulundu

Bitlis 'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş el bombası ve içeriği tespit edilemeyen bir litre sıvı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldığı belirtildi.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün "Şehit Güvenlik Sedat Aktaş 2020-06 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, toprağa gömülü bir el bombası ve plastik şişe içinde içeriği tespit edilemeyen bir litre sıvı ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen malzemelerin Cumhuriyet başsavcısının talimatıyla kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Tatvan, PKK, Güncel
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