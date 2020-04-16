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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 90 mekanik fünye ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 90 mekanik fünye ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

16.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:22
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 90 mekanik fünye ele geçirildi
Bitlis 'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 90 mekanik fünye ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 15 Nisan'da "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halim Naneci 2020-06", 16 Nisan'da da "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık 2020-09" operasyonlarının başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 15 Nisan'da toprağa gömülü 90 mekanik fünye, 2 elektrikli fünye, 5 ateşleme anahtarı, 2 dolu piknik tüpü, mühimmat parçası, 2 pil bloku, 2 kamera, 2 mini kamera, 2 mikro SD kart, 90 kibrit eczası, leşker kıyafeti, bir çift ayakkabı, fırın, 5 kilogram et kavurma, 5 kilogram peynir, 4 çift spor ayakkabı, çanta bonesi, 6 kilogram deterjan, şampuan, 2 kova ve tencere, 16 Nisan'da bir sığınakta toprağa gömülü vaziyette 2 leşker kıyafeti, bir çift ayakkabı, palaska, 2 kazma, kürek, balta, testere ve 2 çuval ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, PKK, Güncel
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