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Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta silah ve mühimmat bulundu.

06.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:46
Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis 'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 8 Mart'ta "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere ver verildi:
"Dün, 2 sığınakta toprağa gömülü 3 jelikan bidonda zağros keskin nişancı silahı ve bu silaha ait 6 mühimmat, kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, RPG-7 roket atar, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, RPG-7 airbust tipi anti personel roketatar mühimmatı, 48 M-16 silahı mühimmatı, bakım kiti, dikiş makinesi, sekizli pil bloku, uyku tulumu, 4 sırt çantası, 2 çift ayakkabı, 4 kitap, 2 gaz ocağı, 2 el testeresi, 4 kazma, 3 not defteri, 8 kaya çivisi, bir top ip ve kürek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, PKK, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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