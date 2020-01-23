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Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve depolar imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve 4 depo ile yaşam malzemeleri imha edildi.

23.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:54Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve depolar imha edildi
'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 8 sığınak ve 4 depo ile yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Bunun üzerine 15 Ocak'ta bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyon kapsamında dün 8 sığınak ve 4 depo tespit edilmiştir. Depo ve sığınakların içinde 2 akü, 22 pil, 50 metre elektrik kablosu, panço, 2 çift ayakkabı, sırt çantası, pantolon, kazma ile 295 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ve depolar da kullanılamaz hale getirilmiştir."
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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