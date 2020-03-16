Menü
Haberler ›› Güncel ››Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu - Güncel

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

BİTLİS kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

16.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:05
Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 5 sığınak bulundu

BİTLİS kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılmaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 'Şehit GK Sedat AKTAŞ 2020-05' adlı operasyonda, bölücü terör örgütünün kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 300 metre su hortumu, 30 çeşitli ebatta pil, 30 kilogram toz deterjan, 1 ısıtıcı, 1 el feneri, 1 battaniye, 4 jelikan bidon ve muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulurken, diğer malzemeler sığınakla birlikte imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : PKK, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı