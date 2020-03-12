Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınakta malzemeler ele geçirildi
Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınakta malzemeler ele geçirildiBİTLİS'te, güvenlik güçlerince sürdürülen opersyonlarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
12.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:04
Bitlis 'te PKK'nın kullandığı sığınakta malzemeler ele geçirildi
BİTLİS'te, güvenlik güçlerince sürdürülen opersyonlarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek ve örgütün kullandığı sığınakları imha etmek amacıyla 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-06' ve 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-04' operasyonları başlattı. Operasyonlar kapsamında yapılan arazi aramalarında 1 adet sığınak tespit edilirken, sığınak içerisinde ise 2 jelikan bidon, 9 adet 30 litrelik su bidonu, 2 büyük pil, 8 çift ayakkabı, 1 pantolon, 1 kazak, 1 çekiç, 3 murç, 1 çakmak gazı, 1 adet akıllı cep telefonu, 1 sim kart ve 1 batarya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.
BİTLİS'te, güvenlik güçlerince sürdürülen opersyonlarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek ve örgütün kullandığı sığınakları imha etmek amacıyla 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-06' ve 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-04' operasyonları başlattı. Operasyonlar kapsamında yapılan arazi aramalarında 1 adet sığınak tespit edilirken, sığınak içerisinde ise 2 jelikan bidon, 9 adet 30 litrelik su bidonu, 2 büyük pil, 8 çift ayakkabı, 1 pantolon, 1 kazak, 1 çekiç, 3 murç, 1 çakmak gazı, 1 adet akıllı cep telefonu, 1 sim kart ve 1 batarya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınakta malzemeler ele geçirildi
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