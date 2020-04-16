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Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mekanik fünye ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

16.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:17
Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mekanik fünye ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' için 'Şehit J.Uzm.Onb. Halim Naneci 2020-06' ve 'Şehit J.Asb.Çvş. Volkan Yanık 2020-09' adları verilen 2 operasyonları düzenledi. Düzenlenen 2 operasyonda, toprağa gömülü 90 mekanik fünye, 2 elektrikli fünye, 5 ateşleme anahtarı, 1 mühimmat parçası, 2 pil bloğu, 2 kamera, 2 mini kamera, 2 mikro sd kart, 90 kibrit eczası, 2 çift mekap ayakkabı, 1 fırın, 5 kilo et kavurma, 5 kilo peynir, 4 çift spor ayakkabı, 1 çanta bonesi, 6 kilo deterjan, 1 şampuan, 2 kova ve 1 tencere ile  tespit edilen sığınakta 3 leşker kıyafeti, 1 palaska, 2  kazma, 1 kürek, 1 balta, 1 testere ve 2 çuval ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulurken, diğerleri imha edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, PKK, Güncel
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