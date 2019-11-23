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Bitlis'te PKK terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait 1 adet boş büyük tüp, 4 adet dolu küçük tüp, bin kilogram gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

23.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:01Bitlis'te PKK terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi
'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK terör örgütüne ait 1 adet boş büyük tüp, 4 adet dolu küçük tüp, bin kilogram gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis merkez kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi olduğunun tespit edilmesi üzerine; 23 Kasım 2019 tarihi itibariyle "Şehit GK Muhsin Apak 2019-84" operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 23 Kasım 2019 günü araziye gömülü vaziyette 1 adet boş büyük tüp, 4 adet dolu küçük tüp, bin kilogram gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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