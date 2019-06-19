19.06.2019 14:55
Haberler» Güncel» Haber

Bitlis'te PKK tuzağı: 1 yaralı

Bitlis

BİTLİS kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP), infilak etmesi sonucu Seyithan Akkoyun ağır yaralandı.

BİTLİS kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP), infilak etmesi sonucu Seyithan Akkoyun ağır yaralandı.
Bitlis Valiliği, merkeze bağlı Sarpkaya köyü kırsalında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sarpkaya köyü kırsalında Seyithan Akkoyun, 19.06.2019 günü saat 10.30 sıralarında bölgede dolaştığı esnada, BTÖ mensuplarınca tuzaklanmış olan EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.


- Bitlis
Kaynak: DHA
Bitlis Valiliği, PKK, Bitlis, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:53 Kaynak Holding yöneticilerinin davasında 3 sanığa tahliye
16:53 Efeler'de şiddetli yağmur ve rüzgar
16:53 Gölete dönen yolda araçlar mahsur kaldı
16:53 Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Terme'de konser
16:52 Bakan Ersoy, "Müze Kart'ın İstanbul Belediyesi'ne ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacağız"
16:52 İmamoğlu Üsküdar'da konuştu
16:52 İSTANBUL-İMAMOĞLU ÜSKÜDAR'DA KONUŞTU