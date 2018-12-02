Bitlis'te Polisten Asayiş Uygulaması

02 Aralık 2018 Pazar 14:43



02 Aralık 2018 Pazar 14:43

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı 'güven ve huzur' uygulamasında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.Tatvan'da polis tarafından 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirildi. 458 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 140 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 459 araç ve 73 işyeri kontrol edildi. Kontrollerde, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 19 kişi hakkında da işlem yapıldı. 8 araca ve 1 alkollü sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 12 bin 941 TL cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 iş yeri hakkında tutanak tutulurken, 2 kişinin üzerinde ise 15 gram esrar ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.- Bitlis