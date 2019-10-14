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Bitlis'te resim sergisi açıldı

Bitlis Belediyesi bünyesindeki toplum merkezilerinde kursiyerler tarafından yapılan resimler, düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.

14.10.2019 14:23Bitlis'te resim sergisi açıldı
Bitlis Belediyesi bünyesindeki toplum merkezilerinde kursiyerler tarafından yapılan resimler, düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu.
Karabulak Mahallesindeki toplum merkezinde düzenlenen serginin açılışını yapan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde açılan kursların meyvelerini vermeye başladığını söyledi.
Belediye bünyesinde üç ay önce 16 kurs açtıklarını belirten Tanğlay, "Resim sergimizde 15 kursiyerimiz vardı, şu ana kadar 40 eser çıkarmışlar. 3 ay gibi kısa sürede çok güzel işler başarmışlar. Belediyemizin verdiği desteklerle sergi açılışımızı bugün yaptık. Sergimiz 3 gün boyunca açık kalacak." diye konuştu.
Tanğlay ve katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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