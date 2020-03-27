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Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi

BİTLİS'te, Bilim Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı.

27.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:47
Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi

BİTLİS'te, Bilim Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı. Bilişim ve Teknoloji öğretmenleri tarafından üretilen maskeler, sağlık çalışanlarına verilecek.

Koronavirüsten dolayı Türkiye 'de ölenlerin sayısının giderek artması üzerine, Bilim Sanat Merkezi'nde, sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı. Sanat Merkezi'nde bulunan 2 adet 3D yazıcılarla üretimine başlanan ve piyasa değeri 50 ile 60 TL olan maskeler, 3 liraya mal oluyor. Günde 12 adet üretilen maskeler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanalarına ücretsiz olarak verilecek.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, "Maalesef dünyada olduğu gibi,  ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılıyor. Ülke olarak her türlü tedbir alındı. Bu bağlamda her kurum kendi üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüğümüz olarak da, biz bu aşamada koruyucu maskeler üretmeye çalıştık.  Kimya atölyelerimizde dezenfekte malzemesi ve temizlik malzemeleri üretmeye çalışıyoruz. Bugünde Bilim Sanat Merkezimizde siper maske dediğimiz, hekimlerin sürekli kullandıkları onların gözlerini ve ağızlarını her türlü koruyan maske üretimi yapıyorlar. Burada sağolsun Bilişim ve Teknoloji Öğretmenimiz iki makine ile günde 10-12 maske üretimi yapılıyor. Biz bu maskeleri ürettikten sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında hastanelerimizde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Emeklerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

3D yazıcılarla maske üreten Bilim Sanat Merkezi Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Volkan Kaya ise,sağlık çalışanlarına yardımcı olamk için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kaya,"Şuan devletimiz belki zor durumda değil. Ama işler daha kötüleştiği zaman bunlar ileride daha da ihtiyaç olacaktır. Ürettiğimiz maske siper koruyucu adını verdiğiniz bir maskedir. Şuan piyasada 50-60 lira gibi bir fiyata satılmakta. Ama biz 2-3 liraya mal ediyoruz. Öncelikle 3 boyutlu yazıcılarımızda çizimini gerçekleştirdik. Çizim yaptığımız kısım maskede görünen alın tarafına gelen kısımdır. 3 boyutlu yazıcılarımız bu çizime göre üretip basıyorlar. Bastıktan sonra asetat ve lastikle montajını gerçekleştiriyoruz. Yazıcılarımız günlük 10-12 tane üretebiliyorlar. Çünkü basım süreleri uzun. Hedef olarak 200 tane üretim düşünüyoruz. Bunları sağlık müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Fabrikalar bizim öğrendiğimiz kadarıyla yetiştirmekte zorluk çekiyorlar" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Bitlis, Güncel

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