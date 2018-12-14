Bitlis'te Sel Hasara Neden Oldu

14 Aralık 2018 Cuma 15:09



14 Aralık 2018 Cuma 15:09

BİTLİS'te etkili olan kar ve yağmur nedeniyle meydana gelen sel, kent merkezindeki mahalleleri besleyen ishale boru hattına zarar verdi. Patlayan borudan boşa akan su, sokakları gölete dönüştürdü.Bitlis ve çevresinde 2 gündür yağan kar ve yağmur sele neden oldu. Selden dolayı bazı dereler taştı, kent merkezinde bulunan ishale boru hattı büyük zarar gördü. Patlayan boru ile tonlarca su boşa akarken sokaklar dereye dönüştü. Zarar gören Dörtağaç Köy yolunun 400 metrelik bölümünde büyük yarıklar oluştu. Yolun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı iş makinelerinin çalışmaları sürüyor.Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, kentte iki günden beridir etkili olan yağışın özellikle alt yapıya büyük hasar verdiğini belirterek şöyle konuştu:"Bitlis'te yağışlar nedeniyle yaklaşık 38 evin bodrum katında su baskınları yaşanmasına neden oldu. İki gündür su baskınlarının verdiği tahribatı temizlemek için çalışıyoruz. Yollarda oluşan hasarı, ekiplerimiz temizlemekle meşgul. Önceki gece de aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel, Duav yaylası mevkiinde bulunan 500'lük ishale hattımızda hasara yol açtı, hatta kopmalar oldu. Ana ishale hattımızın onarılması için dünden beri ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf etti. Dörtağaç Köyü üzerinde bulunan bu ishale hattımız köy yolumuzun 400-500 metrelik kısmında da hasara neden oldu. Şehir merkezinde genel olarak işleri toparlama noktasındayız. Ekiplerimiz 24 saat hiç ara vermeden çalışıyor. Bu anlamda personellerimizin izinlerini de kaldırdık. Beklediğimzden daha çok yağış yağdı. Bu olağanüstü bir durumdur. Önce kar yağışı ardından da yağmurun yağması sele neden oldu. İnşallah ekiplerimizle birlikte bütün işleri toparlayacağız."- Bitlis