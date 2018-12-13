Bitlis'te Şiddetli Yağış

Bitlis
'in Güroymak
ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.
İlçede iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle Girne
, Şenova, Yeşilova
, Barış, Şirintepe
ve Kümbet
Mahallelerindeki bazı evleri su bastı.
Su kanalarının taşması sonucu yollar zarar gördü.
Evini su basan Rıdvan Gülelçin, sular altında kalan eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Gülelçin, yetkililerden yardım istedi.
Zeki Gülelçin ise her yağışta benzer sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Evde yatacak yerimiz kalmadı. Suyu tahliye etmeye çalıştık fakat başaramadık." dedi.
Güroymak Belediyesi ekipleri, vatandaşların tahliye edilmesi ve evlerin temizlenmesi için çalışma başlattı.
İş makineleri de yollarda çalışma yaptı.
Girne,Güroymak,Bitlis
13 Aralık 2018 Perşembe 09:37