Bitlis'te Şiddetli Yağış

Bitlis
'in Mutki
ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle 40 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, okul ve iş yerlerinde su baskını
yaşandı.
İl genelinde iki gündür etkisini sürdüren yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mutki ilçesine bağlı Meydan köyünde şiddetli yağış nedeniyle derenin taşması sonucu tek katlı ilkokul ve bazı iş yerlerini su bastı.
Mutki- Hasköy
güvenlik yolunun 10. kilometresinde heyelan nedeniyle yol kapandı.
Yuvalıdam, Taşyol ve Meydan köylerindeki bazı evler yağıştan zarar gördü.
İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kavakbaşı
, Meydan ve Yazıcık
köyü bölgelerinde yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldiğini söyledi.
Heyelan nedeniyle içme suyu şebekesinin de zarar gördüğünü anlatan Coşkun, şöyle konuştu:
"Köy yollarımızdaki menfezler yoğun yağış nedeniyle zarar gördü. Ekiplerimiz gece gündüz yol açma çalışmalarımıza devam edecek. Meydan İlkokulunu su bastı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Üç bölgemizde 16 iş makinesiyle çalışıyoruz. Yaklaşık 40 köy ve mezra yolu kapalı."
Meydan köyünde yaşayan Erdal Akın da şiddetli yağış nedeniyle köy fırınını su bastığını belirterek, "Fırında 25 çuval un ve makinelerimiz vardı. İçerideki ekipmanlarımız yaklaşık 30 bin lira değerinde." dedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:32