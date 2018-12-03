Bitlis'te Sigara Kaçakçılığı

Tatvan
ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 3 bin 83 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile Tatvan KOM Grup Amirliği ekiplerince, sigara kaçaklığına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Çalışmalar sonucu dün bir araçta yapılan aramada, 3 bin 83 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Tatvan
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:47