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Bitlis'te sigara kaçakçılığı

Bitlis'te bir araçta 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

24.10.2019 19:28Bitlis'te sigara kaçakçılığı
Bitlis'te bir araçta 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar sonucu dün durdurulan bir araçta yapılan aramada, 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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