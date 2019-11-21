Haberler » Güncel » Bitlis'te sigara kaçakçılığı - Haber

Bitlis'te sigara kaçakçılığı

Bitlis'te bir araçta bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

21.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:14Bitlis'te sigara kaçakçılığı
'te bir araçta bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Çalışmalar sonucu dün durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirilen açıklamada, sürücü K.D'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:54 Aydın'da kaçak kazı yapılan alanda lahit kapağı bulundu
20:53 Beşinci kule asansörünün temeli atıldı
20:51 Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında
20:50 EGM'den bekçilere 'yetki' açıklaması
20:50 Kamyonet kasası kapağının çarpmasıyla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:55 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
08:30 Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 20:54:43