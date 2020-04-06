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Bitlis'te sığınaklarda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, PKK'lıların kullandığı 2 sığınakta, toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

06.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:08
Bitlis'te sığınaklarda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, PKK'lıların kullandığı 2 sığınakta, toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında

5 Nisan günü yapılan arazi taramasında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise toprağa gömülü 3 bidon içerisinde 1 adet 12,7 mm zağros keskin nişancı silahı, 6 zağros keskin nişancı silahı mühimmatı, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 RPG-7 roket atar, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 airbust tipi anti personel roketatar mühimmatı, 48 adet  M-16 silahı mühimmatı, 1 bakım kiti, 1 dikiş makinası, sekizli pil bloğu, 1 uyku tulumu, 4 sırt çantası, 2 çift ayakkabı, 4 kitap, 2 gaz ocağı, 2 el testeresi, 4 kazma, 3 not defteri, 8 kaya çivisi, 1 top ip ve 1 kürek ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, sığınak ve diğer malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyon ise sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bitlis, PKK, Güncel
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