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Bitlis'te sığınakta ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

13.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:22
Bitlis'te sığınakta ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri imha edildi
Bitlis 'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.
Bunun üzerine, 8 Mart'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu" başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyon kapsamında dün bir sığınak, 2 kablo bağlantılı pil bloğu, 13 orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, görüntü kayıt cihazı, 2 dizüstü bilgisayar bataryası ve el feneri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel

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