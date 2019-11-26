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Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildiBitlis'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

26.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:26
'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
Bitlis'in ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesine kırsalında, Şehit GK Rıfat Kaya 114 operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında güvenlik güçlerince örgüte ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis, Mutki, Güncel

Kaynak: DHA


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