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Bitlis'te "şok sabit yol uygulaması"

Güroymak ilçesinde "şok sabit yol uygulaması" gerçekleştirildi.

05.10.2019 14:14Bitlis'te
Güroymak ilçesinde "şok sabit yol uygulaması" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince dün, ilçe genelinde "şok sabit yol uygulaması"nın gerçekleştirildiği belirtildi.
İlçede 8 noktada yapılan uygulamalara 75 personelin katıldığı kaydedilen açıklamada, denetimlerde 547 kişi ve 234 araç sorgulandığı, 4 yoklama kaçağına gerekli işlem yapıldığı, 3 araca da 4 bin 261 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Güroymak, Güncel

Kaynak: AA

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